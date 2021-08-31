Тбилиси, 31 августа, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Очные занятия в школах Грузии разрешается возобновить только после 4 октября в тех населенных пунктах, где соотношение положительных тестов на коронавирус к их общему числу будет ниже 4%. Об этом заявил 31 августа на брифинге министр образования и науки Грузии Михаил Чхенкели.

Mosreg.ru Дистанционное обучение

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«В городе или селе, где показатель инфицирования будет ниже 4%, обучение будет возобновлено уже в классах и, соответственно, в аудиториях, т. е. в очном формате», — сказал Чхенкели.

Он отметил, что это правило будет касаться школ, вузов и профтехучилищ. В населённых пунктах, где количество положительных тестов будет выше 4%, учебные заведения продолжат работать в дистанционном режиме.

Напомним, учебный год в Грузии начинается 15 сентября. В этом году, как в прошлом, обучение начнётся дистанционно.