Сыктывкар, 31 августа, 2021, 15:01 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми выявили 235 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 88 случаев, Ухте — 48, Усть-Вымском районе — 13. Всего под медицинским наблюдением находятся 8108 человек.

По данным ведомства, за сутки в республике скончались шесть пациентов с COVID-19, общее число жертв инфекции выросло до 1467.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 17 813 новых случаев заражения коронавирусом.