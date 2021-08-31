Пенза, 31 августа, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Пензенской области планируют ввести для пенсионеров льготы по аренде земли. Речь идет о тех участках, которые находятся в собственности региона, а также тех участках, где не разграничена государственная собственность. Соответствующее предложение внес врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

Земельный участок

Для пенсионеров предлагается установить годовую плату в размере одного рубля, если площадь земли не больше 600 квадратных метров. При этом льгота может быть назначена только в отношении одного арендуемого человеком участка.

В настоящее время годовой размер арендной платы за землю, предоставленную в аренду без торгов, для индивидуального строительства, личного подсобного хозяйства или размещения гаражей, составляет 0,6% от кадастровой стоимости участка.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Мельниченко распорядился подготовить предложения по узакониванию землевладений жителей в прежних границах, которые были оформлены до 1 января 2022 года.

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