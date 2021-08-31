Верещагино, Пермский край, 31 августа, 2021, 14:59 — ИА Регнум. В Пермском крае суд вынес приговор по делу об убийстве подростка семилетней давности, сообщает СУ СКР по региону.

Pixabay.com Убийство

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 2014 года. Мужчина, находясь в доме матери в посёлке Зюкайка Верещагинского района на почве личных неприязненных отношений нанес смертельные травмы племяннику-подростку. Чтобы скрыть следы преступления, пермяк закопал тело ребенка в огороде на придомовой территории, а позже перезахоронил в лесу возле села.

На протяжении шести лет преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия свидетелей. Все это время сотрудники следственных органов вели кропотливую работу по делу и добыли доказательства причастности 42-летнего мужчины к убийству. В лесном массиве обнаружили останки подростка.

В рамках уголовного дела проведено девять различных судебных экспертиз, в том числе сложные молекулярно-генетические и медико-криминалистические экспертизы, в качестве свидетелей допрошено более 100 человек, проведено более 10 осмотров мест происшествий.

Суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Срок отбывать он будет в исправительной колонии строгого режима