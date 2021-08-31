Екатеринбург, 31 августа, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев 31 августа во время рабочей поездки в Верхнюю Салду и Нижнюю Салду проверил, как выполняются его поручения по ликвидации последствий наводнения на территории этих муниципалитетов, а также Горноуральского городского округа, жители которого тоже оказались в зоне ЧС, сообщает областной департамент информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Напомним, в начале июля дома в частном секторе в трёх муниципалитетах пострадали от воды. Губернатор тогда лично проверил ход аварийно-восстановительных работ и дал ряд поручений штабу. В первую очередь — максимально оперативно оценить ущерб и выплатить людям материальную помощь и компенсации. Сегодня Евгений Куйвашев приехал, чтобы проверить, как были проведены работы и поговорить с людьми, живущими в домах: вся ли помощь им оказана, дошли ли положенные выплаты до адресатов.

«Люди сейчас продолжают ремонтировать и восстанавливать жильё. Проведено обследование, больше всего пострадали дома в Верхней Салде. По 86 составлены дефектные ведомости, посчитана сумма компенсации. Требуют ремонта 22 дома в Нижней Салде и четыре — в Горноуральском городском округе. На восстановление из бюджета направляется 13,8 миллиона рублей», — отметил Евгений Куйвашев.

По его словам, единовременные выплаты из резервного фонда правительства Свердловской области получили 783 человека — все члены семей, живущие в подтопленных домах. На это направлено более 22 миллионов рублей из бюджета. Кроме того, помог благотворительный фонд «Эмпатия» ВСМПО-Ависма, выделивший еще более 15 миллионов рублей на компенсацию ущерба жителям Верхней Салды. Из резервных фондов местных бюджетов также было выплачено почти 2,4 млн рублей.

Если в Нижней Салде и Горноуральском городском округе основные повреждения связаны только с наводнением, то в Верхней Салде произошёл ещё и разлив нефтепродуктов с площадки неработающего местного предприятия. Дома и сады здесь оказались покрытыми тёмной пленкой. Эксперты отобрали пробы почвы на 28 участках и зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации веществ только в одном месте — там будет проводиться рекультивация. Вся остальная территория очищена специальными сорбентами. Кроме того, по решению Евгения Куйвашева более 400 местных жителей получили единовременную выплату за утрату урожая. На это был выделено ещё более 2,5 миллионов рублей.

Ещё одно поручение, напомним, касалось восстановления пострадавшей инфраструктуры — дорог, гидротехнических сооружений, мостов. Оперативно все работы были проведены, но на капитальное восстановление требуется более 200 миллионов рублей из резервного фонда, на заседании правительства этот вопрос предполагается рассмотреть. Сегодня Евгений Куйвашев поставил перед главами муниципалитетов задачу — подготовить дома, попавшие в зону затопления, к зиме, помочь с дровами тем, кому необходимо.

Глава региона также сегодня приехал в Нижнюю Салду, где встретился с рабочими Научно-исследовательского института машиностроения. Это ведущие российское предприятие ракетно-космической отрасли. Из последних достижений НИИМаш — обеспечение успешной коррекции орбиты модуля «Наука» с МКС благодаря произведённым здесь ракетным двигателям малой тяги. Сегодня у НИИ большие перспективы, но людей, которые здесь работают, беспокоят не только научные и технологические процессы, но и житейские дела: детский стационар, борьба с эпидемией, планы по благоустройству, завершение ремонта плотины в центре города. Все эти вопросы они обсудили сегодня с Евгением Куйвашевым.