Москва, 31 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Певица Ольга Бузова высказалась относительно поведения телеведущего Владимира Соловьёва во время его передач. Об этом сообщило издание Popcake.

Kremlin.ru Владимир Соловьёв

По словам певицы, Соловьёв позволяет себе унижать людей, в том числе женщин, ради популярности и рейтингов. «Никогда не приму то, что мужчина словесно и физически унижает девушку. Для меня это автоматическое дно! Владимир Соловьев просто занимается абьюзингом и регулярно оскорбляет женщин», — заявляет Бузова, отметив, что из-за этого отказалась от участия в одной из программ телеведущего.

Ранее между Ольгой Бузовой и спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым произошёл конфликт. В прямом эфире передачи «Матч-ТВ» Губерниев довёл до слёз певицу, спросив, перестала ли она пить коньяк по утрам.