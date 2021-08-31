Хабаровск, , 14:56 — REGNUM Около 10 млрд рублей на инженерную защиту от паводков получил от федерального бюджета Хабаровский край. Об этом 31 августа рассказала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко во время выступления на пленарном заседании форума, который проходит в Хабаровске.

«Правительство Российской Федерации на инженерную защиту только Хабаровского края выделило уже 10 млрд рублей», — приводит ее слова ТАСС.

Помимо того, Абрамченко уточнила, что в настоящее время эти средства осваиваются, и в настоящее время уже возведено и возводится достаточно много объектов.

«Мы сегодня, выпуская мальков в Амур, посмотрели на берегоукрепление, но этого мало», — добавил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко выступила с предложением проводить ежегодно межрегиональный форум «Амур — река жизни», который посвящен развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов.