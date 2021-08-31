Бали, Индонезия, 31 августа 2021, 14:56 — REGNUM Власти Индонезии рассматривают Бали как направление оздоровительного и медицинского туризма, сообщает Kompas.
Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что оздоровительный туризм является одной из программ, которые будут проводиться министерством.
«Планируется, что Джакарта, Медан и Бали будут продвигаться как направления оздоровительного туризма. Привлечение туристов на Бали к оздоровительному туризму очень велико», — заявил Сандиага Уно.
Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии не смог подтвердить, когда Бали снова откроется для иностранных туристов.
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