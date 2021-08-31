Бали, Индонезия, 31 августа, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Власти Индонезии рассматривают Бали как направление оздоровительного и медицинского туризма, сообщает Kompas.

(сс) Grayswoodsurrey Туристы на острове Бали

Министр туризма Индонезии Сандиага Уно заявил, что оздоровительный туризм является одной из программ, которые будут проводиться министерством.

«Планируется, что Джакарта, Медан и Бали будут продвигаться как направления оздоровительного туризма. Привлечение туристов на Бали к оздоровительному туризму очень велико», — заявил Сандиага Уно.

Как сообщало ИА REGNUM, министр туризма и креативной экономики Индонезии не смог подтвердить, когда Бали снова откроется для иностранных туристов.