Уфа, 31 августа, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Почти 400 нарушений выявили сотрудники прокуратуры Башкирии в ходе проверок организации питания в социальных учреждениях региона. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Mil.gov.ua В столовой

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Прокуроры установили факты ненадлежащего состояния и оборудования помещений для приготовления и приема пищи, хранения продукции для питания детей, а также использования продуктов без маркировок. Они пресекли нарушения в сфере закупок для муниципальных и государственных нужд.

«В г. Сибай и Бижбулякском районе муниципальные заказчики в целях уклонения от конкурентных процедур заключали несколько контрактов с одним и тем же поставщиком на оказание тождественных услуг по организации питания обучающихся. По инициативе прокуроров виновные лица привлечены к административной ответственности», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

А в Илишевском районе было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в отношении директора колледжа. Следователи считают, что подозреваемый заключил фиктивные договора на закупку мясной продукции, которая поставлялась из собственного фермерского хозяйства колледжа.

Отмечается, что сотрудники надзорного ведомства также выявили нарушения в работе контрольно-надзорных органов по противодействию незаконному обороту фальсифицированных продуктов питания при поставке в социальные учреждения.

«Так, республиканскими управлениями Роспотребнадзора и Россельхознадзора ненадлежащим образом велся контроль за соответствием качества и безопасности пищевых продуктов требованиям законодательства», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что управление Роспотребнадзора по региону на своем сайте не публиковало оповещения для жителей о выявленных нарушениях у производителей и поставщиков товаров, которые предназначены для детского питания.

Сообщается, что всего сотрудники прокуратуры выявили порядка 400 нарушений. Они принесли 73 протеста, внесли 290 представлений. В результате по постановлениям прокуроров к административной ответственности было привлечено 72 виновных должностных лица, а также возбуждено одно уголовное дело.