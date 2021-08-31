Белград, 31 августа, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 1 сентября примет участие в работе регионального Стратегического форума в словенском городе Блед. Об этом 31 августа сообщила пресс-служба президента Сербии.

Predsednik.rs Александр Вучич

Вучич будет участвовать в первой панель-дискуссии лидеров региона под названием «Будущее Европы — выстоять и выдержать», говорится в сообщении.

Во время форума Вучич проведет двухсторонние встречи с президентом Словении Борутом Пахором, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и с спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком.

Напомним, что Стратегический форум в городе Блед в Словении проходит ежегодно с 2006 года. Его цель — стать платформой для выражения противоположных мнений о современном обществе и его будущем. Форум считается одной из ведущих площадок лидеров Центральной и Юго-Восточной Европы.