Чебоксары, 31 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Минтруд Чувашии получит средства из республиканского резервного фонда на выплаты погорельцам. Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 31 августа, глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деньги

Из регионального резервного фонда средства выделяются министерству труда и социальной защиты Чувашии. Речь идёт о 593,1 тыс. рублей, которые направят «на финансовое обеспечение непредвиденных расходов».

«Для предоставления материальной помощи отдельным категориям граждан, пострадавшим в результате пожара», — говорится, в частности, в распоряжении.

В документе не уточняется, о каких именно погорельцах идёт речь и каков планируемый размер выплат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии выделено из резервного фонда более 1,2 млн рублей на размещение и питание канашцев, которые остались без крова после крупного пожара многоэтажного дома. На ремонт дома направлено свыше 10,6 млн рублей.