Москва, , 14:50 — REGNUM Многие провокации в отношении России перед выборами в Государственную думу осуществляются через Украину, заявил 31 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Я знаю, что многие провокации осуществляют сейчас через Украину», — сказал Лавров на встрече с представителями национально-культурных объединений.

Он добавил, что Киев «веером разослал по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на выборы в РФ».

«Вот в Белоруссии такой заход, по моим сведениям, уже состоялся, но смешно, на самом деле. Причем здесь российские выборы и Украина?» — задался вопросом глава МИД России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны, включая США, даже не мыслят о доведении разногласий с Россией до «горячей войны».

По его словам, любой вменяемый политик осознаёт неприемлемость мировой войны. Это не означает, что «западные коллеги» не продолжат строить козни против России, также нет гарантий того, что новых региональных и внутригосударственных конфликтов не будет.

Читайте также: Лавров: США строят козни, но не думают о войне с Россией