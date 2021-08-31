Лавров рассказал о провокациях против России перед выборами в Госдуму
Москва, 31 августа, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Многие провокации в отношении России перед выборами в Государственную думу осуществляются через Украину, заявил 31 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Он добавил, что Киев «веером разослал по всем странам требование, чтобы послы сходили к правительственным чиновникам и настаивали на том, чтобы не направляли наблюдателей на выборы в РФ».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что западные страны, включая США, даже не мыслят о доведении разногласий с Россией до «горячей войны».
По его словам, любой вменяемый политик осознаёт неприемлемость мировой войны. Это не означает, что «западные коллеги» не продолжат строить козни против России, также нет гарантий того, что новых региональных и внутригосударственных конфликтов не будет.
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