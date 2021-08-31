Москва, 31 августа, 2021, 14:49 — ИА Регнум. Зафиксированное снижение цен на жилую недвижимость в России отмечено не во всех городах, оно пока относится только к некоторым российским городам, а именно Омску, Челябинску, Перми, Уфе. Это связано с сезонными скидками, заявила корреспонденту ИА REGNUM эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вторичное жильё

«Максимальное снижение было отмечено в Омске и составило всего 1,5%, в Уфе были отмечены самые минимальные показатели, и это 0,4%. Отметили снижение цен на 1 тыс. руб. за 1 кв. метр даже в ЮВАО города Москвы.

Это округ, который отличается достаточно большим количеством объектов как на первичном, так и вторичном рынке, практически самыми низкими ценами на недвижимость из всех районов Москвы, а также не самой лучшей розой ветров, экологической и транспортной составляющей. И все это в июле. По другим районам снижения не зафиксировано.

Если перевести проценты на деньги, что получится такой расклад: допустим, объект стоит 1 млн рублей. То есть в Омске цена в июле на него упала на 15 тыс. руб, а в Уфе — на 4 тыс. руб.

Насколько существенны эти цифры, и стоит ли относить их к начинающейся тенденции общего снижения цен на жилье во всей России или же больше к сезонным летним скидкам в самый жаркий месяц года, это большой вопрос.

Июль это все-таки средний летний месяц, предполагающий некоторое закономерное охлаждение на рынке недвижимости и время активных отпусков, летних каникул, возможного перераспределения приоритетов в сторону отдыха.

Насколько тенденция снижения цен на жилье, действительно, воплотилась и будет набирать дальнейшие обороты, или же это снижение цен было продиктовано летним сезоном, возможными акциями, скидками, уступками именно в этот период, будет более понятно с наступлением сентября и далее, характерных ранее большей закономерной активностью», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье. При этом риелторы ожидают, что по итогам августа стоимость квартир может еще упасть.

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