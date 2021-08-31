Сеул, , 14:47 — REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал соглашение политических партий об отсрочке голосования по спорному законопроекту о реформе средств массовой информации, достигнутое 31 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, глава государства высказался за дополнительное обсуждение содержания законопроекта и создание системы, предотвращающей риск злоупотреблений, а также напомнил о необходимости защиты жертв «злонамеренной ложной информации или фейковых новостей».

Глава государства также выразил надежду на то, что общественный консенсус будет достигнут посредством «социального общения и открытых консультаций».