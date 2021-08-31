Сеул, 31 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал соглашение политических партий об отсрочке голосования по спорному законопроекту о реформе средств массовой информации, достигнутое 31 августа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

По её словам, глава государства высказался за дополнительное обсуждение содержания законопроекта и создание системы, предотвращающей риск злоупотреблений, а также напомнил о необходимости защиты жертв «злонамеренной ложной информации или фейковых новостей».

Глава государства также выразил надежду на то, что общественный консенсус будет достигнут посредством «социального общения и открытых консультаций».