Ереван, 31 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Армении День знаний в школах провели не 1 сентября, а 31 августа. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Светлана Шаповалова ИА REGNUM 1 сентября

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Праздник для первоклассников провели на день раньше обычного, чтобы сократить число людей на линейках в рамках профилактики пандемии. Торжественные мероприятия проходили под открытым небом.

Стоит отметить, что с 1 сентября в школах Армении занятия начнутся в традиционном формате. Как объявила ранее замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, занятия в школах можно будет проводить очно вне зависимости от числа учеников в классе. Закрывать школы на карантин будут только при большом количестве заражённых коронавирусом.