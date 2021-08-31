Казань, 31 августа, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Полузащитник казанского «Рубина» Дарко Йевтич перешёл на правах аренды в греческий клуб АЕК. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба российского клуба.

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Отмечается, что арендное соглашение с 28-летним швейцарским футболистом рассчитано до лета 2022 года. По окончании этого срока АЕК может выкупить игрока.

Напомним, зимой 2020 года Йевтич перешёл в «Рубин» из польского «Леха». В составе казанского клуба он провёл 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых передачи.