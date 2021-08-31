Москва, 31 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. Доля электрокаров к 2024 году в России достигнет 4% от всего автопарка страны. Такой прогноз представил заместитель министра экономического развития Илья Торосов в рамках обсуждения, организованного АНО «Диалог».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Кроме того, он сообщил, что к 2030 году доля электрифицированных автомобилей будет составлять 12%. По словам Торосова, для того, чтобы осуществить этот план, понадобится развитая инфраструктура, на создание которой направлена утвержденная правительством концепция по развитию электротранспорта в России до 2030 года.

«Мы думаем, что фактически достигнем 4% к 2024 году (3,6−4%). К 2030 году, думаем, что более 12% автопарка будут [составлять] электромобили», — сообщил Торосов.

Напомним, согласно концепции по развитию производства и использования электрического автотранспорта, в 2024 году в России планируется выпустить не менее 25 тыс. электрокаров и открыть более 9 тыс. зарядных станций.

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