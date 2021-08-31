Хабаровск, 31 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. С предложением проводить ежегодно межрегиональный форум «Амур — река жизни», который посвящен развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов, выступила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. Она заявила об этом 31 августа во время выступления на пленарном заседании форума, который проходит в Хабаровске.

Economy.gov.ru Виктория Абрамченко

«Это очень важное мероприятие, поскольку от благополучия реки Амур зависит благополучие жителей трех государств и пяти субъектов Российской Федерации. И никогда системно эти вопросы на таких площадках не обсуждались. Я вообще, коллеги, предложила бы рассматривать форматы этого форума в качестве ежегодного мероприятия», — приводит ее слова ТАСС.

Также Абрамченко добавила, что форум необходим из-за вопросов об антропогенной нагрузке на реку Амур и восстановления популяции водных биологических ресурсов реки.

Напомним, 31 августа в Хабаровске состоялся первый межрегиональный форум «Амур — река жизни», который был посвященый развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов.