Ульяновск, 31 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области победили коронавирус ещё 180 жителей. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 31 августа, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено заражение коронавирусом у 74 319 жителей, из них за последние сутки — у 280 человек.

Выздоровели 67 069 ковид-пациентов, в том числе за последние сутки выписаны 180 человек. Доля выздоровевших составляет 90,24%.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами коронавируса в Ульяновской области стали 2305 пациентов.

Напомним, что первым компонентом вакцины от COVID-19 в регионе привились почти 325,5 тыс. жителей, завершили вакцинацию 274,5 тыс. жителей Ульяновской области. Всего планируется охватить иммунизацией 595 тыс. человек.