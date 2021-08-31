Альметьевск, Татарстан, 31 августа, 2021, 14:57 — ИА Регнум. В городе Альметьевске на 13-летнего мальчика упал забор. Ребенок получил перелом ноги. По информации пресс-службы следственного управления СКР по РТ, инцидент произошел 30 августа в городском парке.

Забор

В сообщении отмечается, что мальчик разговаривал с другими детьми, когда на них стал падать забор. Он оттолкнул стоящего рядом другого ребенка, после чего забор упал мальчику на ногу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

ИА REGNUM ранее сообщало, в Казани 14 апреля на игровой площадке на улице Зорге футбольные ворота упали на 10-летнюю девочку. Ребенка с черепно-мозговой травмой госпитализировали в больницу.

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