Москва, , 14:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил президента Садыра Жапарова и народ Киргизии с 30-й годовщиной независимости страны. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает пресс-служба киргизского президента.

Владимир Путин Kremlin.ru

Российский лидер пожелал главе Киргизии успехов, а гражданам республики — счастья и процветания.

Путин подчеркнул, что союзные отношения между Россией и Киргизией складываются не только в двухстороннем формате, но и в рамках ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

«Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь всемерно наращивать российско-киргизские связи. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле обеспечения мира, безопасности и стабильности на евразийском пространстве», — говорится в поздравительной телеграмме российского лидера.