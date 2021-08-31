Чайковский, Пермский край, 31 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края под арест попала спецтехника компании-грузоперевозчика, сообщает УФССП по региону.

(сс) Alexander Novikov Автоцистерна

Причиной ареста стал долг предприятия. Организация не торопилась погасить задолженность в 2 млн рублей. Такова сумма ущерба, причиненного автомобильной дороге в результате перевозки груза с превышением установленных ограничений массы транспортного средства, компенсации морального вреда и исполнительский сбор за неисполнение судебных решений в установленный срок.

Для принудительного взыскания долга приставы наложили арест на автоцистерну, которая числится на балансе грузоперевозчика. Если компания в ближайшее время не погасит задолженность, то спецтехнику пустят с молотка.