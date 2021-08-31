Москва, 31 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Решение Псковского областного суда признать геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны — юридическое закрепление оценок, которые дал этим трагическим событиям народ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 августа заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

Иван Шилов ИА REGNUM Война

«Если решение будет принято на федеральном уровне, это будет реальным противодействием попыткам переписать историю и помощью в борьбе с принижением роли страны, нашего народа в победе над фашизмом. Псковский областной суд принял решение в рамках своей компетенции, если подобные решения будут принимать другие регионы — это их компетенция, но независимо от решений, те, кто с оружием в руках отстаивал родную землю, те, кто видел, как бомбили города, те, то пережил голодомор, пережил блокаду Ленинграда, те, кто прошел концлагеря, их родные и близкие давно дали оценку — это геноцид, решение суда только юридически закрепляет оценки, которые давно даны нашими гражданами», — сказал Нилов.

Юридическое закрепление также будет способствовать противодействию попыткам переписать историю.

«Решение суда позволит более существенно закрепить убежденность документально для того, чтобы несколько поколений спустя, поднимая архивы, могли изучать материалы дела и понимать, что оценки были даны не только живыми свидетелями, солдатами, детьми войны и потомками, но и юридическими структурами, — после анализа всех фактов, которые имеют юридическое значение. Это нужно и для того, чтобы все попытки переписать историю и подвергнуть сомнению роль нашей армии, нашего многонационального народа в деле победы над фашистами встречали и юридическое сопротивление», — рассуждает парламентарий.

Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.