Бишкек, 31 августа, 2021, 14:38 — ИА Регнум. В среднем 200 тысяч семей в Киргизии живут в бедности. Об этом сегодня, 31 августа, заявил президент Садыр Жапаров, выступая на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию независимости страны.

Бедность

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По словам главы государства, с 2009 года размер пособий детям-инвалидам не превышал 4 тысяч сомов (3,4 тысячи рублей).

Жапаров пообещал, что с октября 2021 года это пособие будет увеличено до 6 тысяч сомов (5,1 тысячи рублей) и с 2022 года — до 8 тысяч сомов (6,8 тысячи рублей).

Президент отметил, что также с января следующего года планируется утроить размер соцвыплат для детей, потерявших обоих родителей.

«С октября 2021 года размер соцпособий увеличится на 50%, с января 2022 года — на 100%. Также с 1 октября текущего года будет проиндексирована базовая и страховая части пенсий», — резюмировал глава государства.

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