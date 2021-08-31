Москва, 31 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. В настоящее время в России можно наблюдать снижение стоимости на недвижимость. Это обусловлено несколькими факторами, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Ермилова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

«Ставка по льготным программам повысилась хоть и несущественно, но для некоторых граждан это уже менее доступная возможность.

Помимо этого, в целом наблюдается снижение уровня доходов, а значит население РФ уже может позволить себе меньше, да и банки могут не одобрить кредит.

Сами банки начали ограничивать выдачу кредитов. Ведь на рынке жилья наблюдается перегрев и теперь банки более тщательно оценивают потенциальных заёмщиков, чтобы в последствие не попасть в неприятную ситуацию с ростом просрочки.

В отдельных регионах России предложений стало намного больше нежели спроса. И тогда застройщики начинают управлять ценами, чтобы привлечь покупателей.

Иначе обслуживание неликвидного жилья будет им обходиться намного дороже, чем, если бы они продали его дешевле», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новостройки в России впервые за год начали дешеветь. Цены пошли вниз в том числе и на столичном рынке недвижимости.

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