Москва, 31 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Вооруженные силы РФ в текущем году уже получили более 15,5 тыс. новых и модернизированных образцов боевой техники, заявил 31 августа министр обороны России Сергей Шойгу.

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«За восемь месяцев этого года в Вооруженные силы поставлено свыше 15,5 тыс. нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники», — сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.

Шойгу добавил, что к концу 2021 года доля современной техники у российских военных должна составить 71,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шойгу заявил, что боевые возможности Северного флота продолжают усиливаться, в текущем году он получит более 200 единиц нового вооружения.

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