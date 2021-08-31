Цхинвал, 31 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил правительству обеспечить выплату по 5 тыс. рублей каждому пенсионеру в связи с празднованием Дня республики. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба главы государства.

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«Поручаю правительству проработать вопрос о единовременной выплате в размере 5 тыс. рублей пенсионерам Южной Осетии. Именно это поколение стояло у истоков становления нашей государственности», — процитировали Бибилова в пресс-службе.

Кроме того, по 5 тыс. рублей получат инвалиды, граждане, потерявшие кормильца, а также ещё ряд других категорий граждан.

Стоит отметить, что День республики в Южной Осетии отмечают 20 сентября. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о независимости Юго-Осетинской советской демократической республики.