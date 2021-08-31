Ульяновск, 31 августа, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

По данным на 31 августа, с начала пандемии в Ульяновской области после заражения коронавирусом умерли 2305 пациентов, в том числе за последние сутки — девять человек.

Отметим, что в августе в регионе каждые сутки регистрировали летальные исходы от COVID-19. Больше всего смертельных случаев — за 14 августа: тогда за день умерли 18 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области сделано 1 131 542 лабораторных исследования на наличие SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением остаётся 14 061 человек.