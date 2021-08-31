Бали, Индонезия, 31 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Министр туризма и креативной экономики Индонезии Сандиага Уно не смог подтвердить, когда Бали снова откроется для иностранных туристов, сообщает Kompas.

David Stanley Бали, Индонезия

По словам министра, открытие Бали для туристов зависит от политики ограничений по коронавирусу. Предположительно, остров Бали откроется для туристов в сентябре 2021 года.

Власти Индонезии продлили ограничения по коронавирусу до 6 сентября на островах Ява и Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, количество жителей Индонезии, прошедших полную вакцинацию против коронавируса, составляет 35 855 211 человек или 17,22% населения страны.