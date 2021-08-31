Уфа, 31 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Жара до +30 °С ожидается в Башкирии. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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Ночью 1 сентября в регионе может пройти небольшой дождь, столбик термометра может опуститься до — 2°. Днем температура воздуха может подняться до +30°С.

Отмечается, что ночью 2 сентября в республике ожидаются дожди и грозы с сильными порывами ветра. Температура воздуха ночью может опуститься до +4 °С, а днем столбик термометра может подняться до +29 °С.

По сообщению пресс-службы республиканского МЧС РФ, в большинстве районов Башкирии ожидается чрезвычайная пожароопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии побит температурный рекорд 1940 года.