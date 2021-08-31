Минск, 31 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Государственный долг Белоруссии на 1 августа составил 57,4 млрд белорусских рублей (почти $23 млрд). С начала года он сократился на 0,6%, проинформировало 31 августа министерство финансов республики.

Долг

Внешний госдолг оценен в $18,4 млрд (— 1,1% с начала года). за январь-июль были привлечены внешние государственные займы на $936,3 млн в эквиваленте. $764,4 млн — правительства и банков России; $134,1 млн — МБРР; $20,0 млн. долларов — Фонда международного развития ОПЕК; $14,9 млн — Экспортно-импортного банка Китая; $2,9 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего государственного долга за тот же период составило 1$, 156 млрд:$450,2 млн — правительства и банков России; $403,1 млн — банков Китая; $238,5 млн — ЕФСР; $59,9 млн — МБРР; $3,2 млн — ЕБРР и СИБ; $0,7 млн — Товарно-кредитной корпорации США.

Белорусский внутренний госдолг на 1 августа 2021 года составил 11,5 млрд бел.руб. ($4,6 млрд в эквиваленте). С начала года его нарастили на 16,4%.

«В январе-июле 2021 года размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 799,1 млн. долларов США и 137,0 млн. рублей. Погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 26,1 млн. долларов США и 92,2 млн. рублей», — проинформировали в минфине Белоруссии

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