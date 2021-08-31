Оренбург, 31 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области многофункциональные центры перешли на прием посетителей по предварительной записи. Такая мера связана с неблагополучной эпидобстановкой, сообщает пресс-служба областного правительства.

Orenburg-gov.ru МФЦ в Оренбурге

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Жителям Оренбурга рекомендуют записываться на прием онлайн. Заявку на предварительную запись в МФЦ можно направить онлайн-консультанту в чат на официальном сайте. Ряд услуг, оказываемых в МФЦ, можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги».

Напомним, в Оренбуржье растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. Ежедневно выявляют более 340 случаев заражения коронавирусом. В COVID-центрах находятся более 2 тыс. пациентов.