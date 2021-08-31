Хабаровск, 31 августа, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Первый межрегиональный форум «Амур — река жизни» начал 31 августа свою работу в Хабаровском крае. Об этом 31 августа сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярев в эфире радио «Комсомольская правда».

Duma.gov.ru Михаил Дегтярев

Также известно, что в обсуждении вопросов развития экономики, сохранения природы и экологической системы региона участвуют заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, руководитель федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, и руководители предприятий рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока, а также представители общественных организаций и учёные.

Отметим, первый межрегиональный форум «Амур — река жизни» посвящён развитию рыбопромышленной отрасли и сохранению природных биоресурсов региона.