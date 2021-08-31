Калуга, 31 августа, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Владислав Шапша официально продлил на территории региона режим повышенной готовности до 31 октября 2021 года. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

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На такой же срок продлевается и масочный режим. Впервые режим повышенной готовности из-за роста заболеваемости коронавирусом был введен в Калужской области 17 марта 2020 года. С тех пор он несколько раз продлевался. Последний раз — до 31 августа 2021 году.

С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 44 тыс. 989 человек, 41 тыс. 358 человек выздоровели. Всего с начала пандемии новой коронавирусной инфекции в регионе скончались 590 человек.