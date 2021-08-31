Пекин, 31 августа, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Компания Chery на автомобильной выставке в Чэнду представила обновленный кроссовер Tiggo 7 Plus. Об этом сообщает портал Autohome.

Autohome Chery Tiggo 7 Plus

На российском авторынке кроссовер представлен под названием Tiggo 7 Pro. Новинка появится в продаже осенью текущего года.

Отличительной особенностью экстерьера обновленной модели стала новая радиаторная решетка. Также кроссовер получил иные воздухозаборники, бамперы и оптику.

Внутри Tiggo 7 Plus установлена новая комбинация виртуальных приборов и новый тачскрин мультимедийной системы.

Под капотом модели стоит бензиновый двигатель объёмом 1,5 л производительностью 147 «лошадей», который сочетается с 48-вольтовым стартер-генератором. Агрегатируется такая силовая установка вариатором.

Кроме того, производитель также предлагает более мощную версию, оснащенную 197-сильным бензиновым турбированным двигателем на 1,6 л. Такой агрегат сочетается с 7-ступенчатым «роботом». Модель получила только передний привод.

Напомним, компания Chery начала продажу в России кроссовера Tiggo 7 Pro в сентябре прошлого года.

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