Тюмень, 31 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Бывшему начальнику УМВД по Тюменской области Юрию Алтынову смягчили наказание по делу о взяточничестве, снизив сумму штрафа с 3,6 млн до 2,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Тюменского областного суда.

Пресс-служба Управления МВД России по Тюменской области Юрий Алтынов

Напомним, Юрию Алтынову было выдвинуто обвинение в получении трёх взяток в виде iPhone, сумки Montblanc, часов TAG Heuer.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа на сумму 3,6 млн рублей в доход государства, лишив его звания генерал-майора и на пять лет лишив его права занимать должности на государственной службе.