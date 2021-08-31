Сараево, 31 августа 2021, 14:52 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик остался в одиночестве из-за своей политики непризнания Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества в БиГ. Об этом 31 августа заявило руководство партии «Демократический фронт», которую возглавляет член президиума БиГ от хорватов Желько Комшич.
Как передает агентство «Танюг», партия «Демократический фронт» таким образом отреагировала на решение Милорада Додика не участвовать на региональном Стратегическом форуме в городе Блед в Словении из-за верховного представителя Кристиана Шимдта, которого не признает Республика Сербская.
При этом в сообщении парти подчеркивается, что в работе форму примет участие президент Сербии Александр Вучич. По мнению «Демократического фронта» это значит, что Додик остался один и вступил в фазу «политической и дипломатической самоизоляции».
Руководство партии считает, что неучастие Додика на форме в Словении хорошо скажется на делах Боснии и Герцеговины, так как «другие два члена президиума смогут полностью представить государство БиГ и ее граждан и высказать позицию страны на форуме».
Напомним, что кроме Республики Сербской, легитимность немецкого политика Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине не признают также Россия и Китай.