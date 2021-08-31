Сараево, 31 августа, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов Милорад Додик остался в одиночестве из-за своей политики непризнания Кристиана Шмидта легитимным верховным представителем международного сообщества в БиГ. Об этом 31 августа заявило руководство партии «Демократический фронт», которую возглавляет член президиума БиГ от хорватов Желько Комшич.

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Как передает агентство «Танюг», партия «Демократический фронт» таким образом отреагировала на решение Милорада Додика не участвовать на региональном Стратегическом форуме в городе Блед в Словении из-за верховного представителя Кристиана Шимдта, которого не признает Республика Сербская.

При этом в сообщении парти подчеркивается, что в работе форму примет участие президент Сербии Александр Вучич. По мнению «Демократического фронта» это значит, что Додик остался один и вступил в фазу «политической и дипломатической самоизоляции».

Руководство партии считает, что неучастие Додика на форме в Словении хорошо скажется на делах Боснии и Герцеговины, так как «другие два члена президиума смогут полностью представить государство БиГ и ее граждан и высказать позицию страны на форуме».

Напомним, что кроме Республики Сербской, легитимность немецкого политика Кристиана Шмидта в качестве верховного представителя в Боснии и Герцеговине не признают также Россия и Китай.