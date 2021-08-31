Ярославль, 31 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области пока не определило перечень инфраструктурных проектов, на которые будут потрачены дополнительные 1,9 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дополнительные деньги появились в результате соглашения между регионом и федеральными властями о реструктуризации бюджетного кредита. По этому соглашению сэкономленные средства Ярославская область вложит в развитие инфраструктуры «в целях реализации новых инвестиционных проектов».

Как рассказали в правительстве области, перечень конкретных проектов в настоящее время готовится. Его предстоит утвердить в Министерстве экономического развития России. Так или иначе, но регион получит значительную сумму на развитие.