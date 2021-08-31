Ереван, 31 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 5666 исследований на коронавирус, из которых 524 дали положительный результат. Об этом 31 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в стране выявили 242 135 носителей коронавируса. Из них 227 026 справились с инфекцией, в том числе 361 — за последние сутки. Умерли в республике 4844 пациента с COVID-19, из которых 17 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 4671 тестов на коронавирус 275 были с положительным результатом. 373 человека медики признали выздоровевшими, умерли семеро пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении с апреля продолжается вакцинация от COVID-19. По последним данным, в стране одну дозу вакцины получили более 275 тыс. человек, а обе — более 98 тыс. До конца текущего года планируется привить 700 тыс. жителей.