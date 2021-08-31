Бишкек, 31 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. На главной площади столицы Киргизии сегодня, 31 августа, состоялся военный парад в честь 30-й годовщины независимости республики, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В юбилейном праздничном мероприятии приняли участие свыше 2 тысяч военнослужащих министерства обороны, национальной гвардии, пограничной службы и внутренних войск, а также более 100 единиц военной техники — танков, бронетранспортеров, бронированных автомобилей и другой спецтехники.

На параде присутствовали в качестве зрителей президент Киргизии Садыр Жапаров, члены правительства, руководство силовых ведомств страны, депутаты республиканского парламента и другие политические и общественные деятели, а также рядовые граждане.

Празднование 30-го Дня независимости также состоялось во втором самом крупном городе Киргизии — Оше. Торжественные мероприятия в «южной столице» республики возглавил премьер-министр Улукбек Марипов.

В рамках Дня независимости в Оше состоялся концерт, на котором выступили звезды киргизской эстрады, театральное представление, на котором актеры представили сцены из истории страны, а также фестиваль «Дружба» с участием представителей 13 диаспор.

В Джалал-Абаде юбилей отметили военным парадом и торжественным маршем госслужащих и работников бюджетной сферы.