Пхеньян, 31 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Глава МИД КНДР Ли Сон Гвон направил 30 августа поздравительную телеграмму министру иностранных дел Кубы Бруно Родригесу Паррилье по случаю 61-летия установления дипломатических отношений между странами. Об этом говорится на официальном сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг КНДР

Согласно опубликованным данным, в телеграмме представитель Северной Кореи выразил поддержку и солидарность со справедливой борьбой кубинского народа за надежное отстаивание завоеваний революции и продвижение вперед дела социализма, а также выразил уверенность в расширении и развитии двусторонних отношений и сотрудничества.

Ранее, 26 августа, Ли Сон Гвон направил поздравительную телеграмму министру иностранных дел Венесуэлы Феликсу Пласенсия, в которой выразил уверенность в развитии двустороннего сотрудничества. и взаимной поддержке на международной арене.