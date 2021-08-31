Москва, 31 августа, 2021, 14:21 — ИА Регнум. За последний год рынок недвижимости в Московском регионе сильно вырос. Скачок цен произошел по причине снижения ЦБ РФ ключевой ставки, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор компании «ПФО Холдинг» Константин Наумов.

Дарья Драй ИА REGNUM Недвижимость

«Ипотечные кредиты стали более доступными населению, но и цена на недвижимость соответственно сразу выросла.

На данный момент наблюдается повышение ключевой ставки, в августе — 6,5%, а буквально в феврале 2021 года была 4,25%. ЦБ неизбежно будет плавно её повышать, так как на это влияет рост инфляции и экономическая активность.

Большинство отраслей выходят на докризисный уровень. Соответственно, в связи с повышением ставки ЦБ кредиты будут менее доступны, переизбыток предложения на рынке недвижимости по завышенным ценам приведет к их плавному снижению.

Вечного роста не может быть, рынку нужно время для охлаждения, что сейчас и наблюдается. Все же тотального падения цен пока ожидать не стоит, спрос по-прежнему в больших городах есть.

Но ситуацию может усугубить введение новых ограничительных мер, ухудшение экономической активности приведет к снижению доходов населения, а также к неспособности покрыть ранее взятые на себя кредитные обязательства, что может привести к аналогу кризиса 2008 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России впервые за 2021 год зафиксировано существенное снижение цен на жилье.

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