Москва, 31 августа, 2021, 14:24 — ИА Регнум. В ряде регионов России отсутствует возможность выбора вакцин от коронавируса. Об этом 31 августа заявил председатель профсоюза «Учитель» Юрий Варламов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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«Многие учителя говорят о необходимости выбора вакцин. Потому что во многих регионах сейчас есть только одна вакцина. Это «Спутник V», — сказал профсоюзный лидер.

По его словам, многие педагоги хотели бы привиться другим препаратом, но лишены такой возможности. Это вызывает недовольство работников образования, отметил Варламов.