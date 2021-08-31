Екатеринбург, , 14:49 — REGNUM Представители «Голоса» (СМИ — иностранный агент) примут участие в наблюдении за выборами в Госдуму и Законодательное Собрание Свердловской области. Об этом заявила корреспонденту ИА REGNUM Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель «Центра общественного наблюдения» Татьяна Мерзлякова.

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Сама организация не заявлялась на эти выборы, но мы будем с ними работать как с отдельными людьми, которые профессионально наблюдают [за выборами]. Они заявились и от партии «Яблоко», и просто от правозащитных организаций», — сказала Мерзлякова. По мнению Мерзляковой, провокаций от данной организации ждать не стоит. «Хотя сами по себе провокации возможны. В прошлом году такие случаи были — от приезжих из других регионов страны», — считает омбудсмен.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее упоминаемую в тексте организацию включили в новый реестр незарегистрированных иноагентов.

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