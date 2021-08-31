Таллин, 31 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В период с 27 по 28 августа в Ида-Вирумаа (северо-восточная Эстония) было привито от бешенства 157 кошек и 277 собак. Об этом sputnik-meedia.ee со ссылкой на данные Сельскохозяйственного и продовольственного департамента Эстонии (PTA).

Sanofi Pasteur Вирус бешенства

Необходимость проведения вакцинации в ведомстве аргументировали соседством с Россией.

«Хоть наша страна и свободна от бешенства, с востока Эстония граничит со страной, где случаи бешенства всё еще очень распространены. Поэтому важно, чтобы собаки и кошки были вакцинированы от этого заболевания как в этом регионе, так и в других уголках Эстонии», — заявила главный специалист PTA Энель Нийн.

Представитель эстонского департамента пояснила, что большинство случаев заболевания человека бешенством обусловлены прямым контактом с домашними животными — особенно после укуса собаки. Кампания по бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства проводится в Эстонии уже третий год подряд. В 2020 году в юго-восточной части страны было вакцинировано более 1600 собак и кошек.