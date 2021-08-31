Москва, 31 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. «Ростех» прорабатывает различные варианты строительства и энергоснабжения заводов для опреснения морской воды в Крыму, сообщает «Коммерсант».

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

По данным издания, к 2030 году для покрытия прогнозного дефицита на полуострове могут построить девять заводов мощностью около миллиарда кубометров пресной воды в год, а для энергоснабжения комплексов «Ростех» намерен использовать свои газотурбинные двигатели малой мощности ГТА-25 и ГТА-16.

По оценкам экспертов, стоимость подобных электростанций может достигать 78 млрд рублей. В то же время, пишет издание, правительство РФ намерено потратить к 2023 году 7,8 млрд рублей на две опреснительные установки в Крыму.

Вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Караваева подчеркнула, что создание таких установок требует дорогостоящего импортного оборудования, а в настоящее время регион находится под санкционным давлением.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля Крым посетил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий регионы Южного федерального округа. В ходе поездки он заявил, что вопрос бесперебойного водоснабжения Крыма на ближайшие два года снят.

Проблемы с водообеспечением пресной водой в Крыму возникли после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала. В 2020 году ситуация обострилась в связи с затянувшейся засухой.

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